「努力し、勝利し…」長崎のJ１昇格に貢献したブラジル人FWがJ２今治に完全移籍！ 新たな挑戦へ覚悟「持っている全てを出し、戦う事を約束します」
FC今治は１月13日、V・ファーレン長崎からエジガル・ジュニオの完全移籍加入を発表した。今後、メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定となっている。
E・ジュニオは2019年、横浜F・マリノスに加入し、日本でのキャリアをスタート。そして20年に期限付き移籍で長崎へ。２年目からは完全移籍に切り替わり、持ち前の得点力を披露した。チームが８年ぶりのJ１復帰を成し遂げた25年シーズンは、19試合に出場して５得点をマークしていた。
今オフに長崎との契約満了が発表され、その後は新天地が未定となっていた34歳のブラジル人FWは、再びJ２でのプレーが決定。クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「今からサポーターの皆様とお会いし、今治の街を知れる事を楽しみにしています。この新たな挑戦に私の持っている全てを出し、戦う事を約束します。チーム一丸となり、努力し、勝利し、チームの目標を達成出来る様に頑張りますので応援よろしくお願いします」
頼もしい助っ人が今治に加わる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
