将来の夢や目標について考えるために、小学生が高校生活について学ぶ講座がきょう、山形市内の小学校で開かれました。

【写真を見る】小学生が少し先の自分を想像 小学校で高校生活を学ぶ講座（山形市）

山形市立村木沢小学校で行われたのは、次に進学する中学校…、ではなく、高校生活についての講座です。

この小学校では普段から将来の夢や目標について考える授業を行っていて、きょう開かれた高校生活を紹介する講座は児童たちに将来の自分の姿を想像してもらう狙いで、今回、初めて小学生を対象に行われました。

参加したのは４年生から６年生の２２人。

児童たちは、少し先の自分の姿を想像しながら話を聞きました。

■講座を受けてみて

６年生「高校については今までどういうことする場所かわからなかった。きょうの話を聞いて、もっと詳しく知ることができた」

６年生「日本人だけでなく、外国人を優しく診ることのできる小児科医になりたい。入院したときに優しく接してくれた先生がいたので、その先生になりたいと思った」

４年生「（将来の夢は）プロゴルファーです。オーガスタのマスターズで優勝することです。（近い目標は）全国大会に行くことです」

話を聞いた児童たちは、将来の自分の姿を具体的にイメージしているようでした。