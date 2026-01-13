若者に献血を呼びかけるキャンペーンが、長崎大学で行われました。

（呼びかけ）

「20歳の献血キャンペーンを行っております。ご協力お願いします」

『はたちの献血キャンペーン』は、若者に献血への協力を呼びかけようと県赤十字血液センターが毎年行っています。

県内の10代と20代の献血者数は1989年から年々減少していて、キャンペーンでは、お菓子やパンなどをプレゼントして協力を呼びかけます。

（県赤十字血液センター事業部 献血推進課 小胗 智誠 主事）

「輸血を必要としている方や病気で苦しんでいる方の力になれる、身近にできるボランティアなのでぜひ気軽に献血に来てほしい」

（大学4年生）

「バスで(大学まで)来てくれたら、簡単に問診を受け献血することが出来るので。道端にバスがあったから来た」

（大学2年生）

「献血の車が停まっているのを見て、行かなきゃと思って。自分に出来ることが少しでもあるんだったら、やろうかなと思った」

特に冬の時期は、感染症の流行や寒さの影響で献血への協力が少ない傾向にあるといいます。

『はたちの献血キャンペーン』は2月末まで行われ、県内の大学を回り、協力を呼びかけるということです。