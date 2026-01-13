明日も風強く 車の運転など注意を、週後半の天気は？【これからの天気(1月13日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
14日(水)は各地で雪が降り、吹雪くところもありそうです。
◆警報・注意報
現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪警報、佐渡市には併せて暴風警報が出ています。
また、全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・ナダレ注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。
◆1月14日(水)天気
・上越地方
昼ごろまでは雪が降り、山沿いを中心に降り方が強まるでしょう。
一方、夕方以降は、平地ではミゾレや雨に変わる見込みです。
・中越地方
沿岸部は、夕方にかけてミゾレや雪が降りますが、しっかりと積もるものではないでしょう。
山沿いは、昼ごろまで雪の降り方が強まり、積雪が増えそうです。
・長岡市と三条市周辺
日中いっぱい雪が降りやすく、新たに雪の積もるところもあるでしょう。
ただ、夜は湿った雪や雨に変わるところが多くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼ごろまでは、広く雪が降るでしょう。強い風が吹きつけて吹雪くところもありそうです。
一方、午後は次第に雪の範囲が狭くなるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
沿岸部は風が強まり、吹雪いて見通しの悪くなるところがあるでしょう。
山沿いでは、今夜～14日(水)朝にかけて降雪が強まりそうです。
◆風と波
午前ほど風が強く、佐渡は荒れた天気が続くでしょう。
波は、上・中越で4m、下越・佐渡ではじめ6mの予想です。
◆週間予報
15日(木)午後は、山沿いも含めて雨となるでしょう。
16日(金)は、午前を中心に雨が降りそうです。
一方、17日(土)・18日(日)は所々で雪が降るでしょう。
14日(水)も風が強く、吹雪くところがありそうです。車の運転など十分に注意ください。
