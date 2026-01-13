これからの気象情報です。

14日(水)は各地で雪が降り、吹雪くところもありそうです。



◆警報・注意報

現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪警報、佐渡市には併せて暴風警報が出ています。

また、全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・ナダレ注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。



◆1月14日(水)天気

・上越地方

昼ごろまでは雪が降り、山沿いを中心に降り方が強まるでしょう。

一方、夕方以降は、平地ではミゾレや雨に変わる見込みです。



・中越地方

沿岸部は、夕方にかけてミゾレや雪が降りますが、しっかりと積もるものではないでしょう。

山沿いは、昼ごろまで雪の降り方が強まり、積雪が増えそうです。



・長岡市と三条市周辺

日中いっぱい雪が降りやすく、新たに雪の積もるところもあるでしょう。

ただ、夜は湿った雪や雨に変わるところが多くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼ごろまでは、広く雪が降るでしょう。強い風が吹きつけて吹雪くところもありそうです。

一方、午後は次第に雪の範囲が狭くなるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

沿岸部は風が強まり、吹雪いて見通しの悪くなるところがあるでしょう。

山沿いでは、今夜～14日(水)朝にかけて降雪が強まりそうです。



◆風と波

午前ほど風が強く、佐渡は荒れた天気が続くでしょう。

波は、上・中越で4m、下越・佐渡ではじめ6mの予想です。



◆週間予報

15日(木)午後は、山沿いも含めて雨となるでしょう。

16日(金)は、午前を中心に雨が降りそうです。

一方、17日(土)・18日(日)は所々で雪が降るでしょう。



14日(水)も風が強く、吹雪くところがありそうです。車の運転など十分に注意ください。