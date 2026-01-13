弥彦村で申請書を書かなくても役所の手続きができるようになる、新しい窓口サービスが13日から始まりました。



県内で初めて導入された書かない窓口サービス・窓口DX『SaaS(サース)』。一般的に窓口では身分証の提示と申請書が必要ですが、職員が必要な情報を聞き取り自動作成するため申請書の記入が不要となります。



13日は、住民が参加してデモンストレーションが行われました。



■住民

「何もしなくても待っているだけでいいので楽でした。」



■弥彦村役場住民福祉部 小川佳紀主任

「書く時間を短縮し間違いをなくせるので、時間と正確性の面でメリットがあります。」



対象となるのは住民票や戸籍証明書の発行などで、今後幅広い手続きに導入していきたいとしています。