違法薬物の使用を防ごうと、新潟市の小学校で県警などが子どもたちに注意を呼びかけました。



関屋小学校で開かれた『薬物乱用防止教室』には、6年生33人が参加しました。この教室は年々増えている中・高生の違法薬物の使用を未然に防ごうと、県警や新潟市薬剤師会などが開いています。



「私はやらないって小さな声でもいいので、この一言が言えるか言えないかでみんなの人生ががガラっと変わります。」



授業では、薬を過剰に摂取してしまうオーバードーズの危険性のほか違法薬物の種類や身体への影響などが説明され、児童たちはクイズなどを通して学びを深めていました。



■児童(6年生)

「(薬物の誘いは)友達とか身近な人が話しかけてくるということを知って、怖いなと思った。」



■児童(6年生)

「薬物の危険性を知れたので、絶対に薬物に手を出さないようにしたいです。」



この教室は、2月も市内の小学校で開かれます。