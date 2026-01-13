13日(火)は全県的に風が強く、この時間は広く雨が降っています。そして、いま雨が降っているところも14日(水)は雪になりそうです。



◆14日(水)午前9時の予想天気図

西高東低の冬型の気圧配置になって、上空には今日より強い寒気が流れ込むでしょう。このため、14日(水)は各地で雪が降り、降雪が強まる時間もありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

今夜9時は、内陸や山沿いは雪が降りますが、新潟市など沿岸部は雨のところが多いでしょう。

ただ、夜間は各地とも雪になり、14日(水)朝は全県的に雪が降るでしょう。そして、日中は広い範囲で雪が降り、山沿いでは一時的に降雪が強まるところもありそうです。



一方、夜には雪の降り方が弱まり、平地では雨やミゾレに変わる見込みです。



◆予想降雪量（13日(火)夜～14日(水)朝にかけて）

上・中・下越の山沿いで15～20cm、上越市や長岡市周辺で10cmの雪が予想されています。



◆予想降雪量（14日(水)朝～夕方にかけて）

十日町市と湯沢町周辺で30cm、その他の山沿いで20～25cm、平地では5～10cmの予想です。

日中は、雪の降り方が強まるところがありますが、極端な大雪にはならないでしょう。



ただ、風の強い状態は続きそうです。



◆14日(水)に予想される最大瞬間風速

上越 25m

中越 20m

下越 25m

佐渡 30m



何かにつかまらないと立っていられないような、非常に強い風が吹くところがあるでしょう。吹雪いて見通しの悪くなるところもありそうです。



◆14日(水)波の高さ

上・中越で4m、下越・佐渡で6mの予想です。



佐渡汽船で欠航が決まっている便などがありますので注意ください。