気象庁は13日、「低温と大雪に関する早期天候情報」を発表しました。北陸地方では 20日頃からは冬型の気圧配置が強まる時期があり、かなりの低温となるとともに、降雪量がかなり多くなる可能性があります。

平年比「212％以上」の大雪の可能性

発表によると、1月20日頃からの5日間、北陸地方の降雪量は平年比で「212％以上」となる可能性があります。また、気温についても、5日間平均気温が平年より「−2.0℃以下」になると予想されています。

主な地点の5日間降雪量の平年値

この期間の主な地点の5日間降雪量の平年値は以下の通りです。

相川：5センチ

新潟：12センチ

津川：43センチ

長岡：34センチ

守門：64センチ

高田：30センチ

関山：61センチ

津南：69センチ

伏木：19センチ

富山：19センチ

砺波：29センチ

猪谷：43センチ

輪島：10センチ

七尾：14センチ

金沢：12センチ

白山河内：37センチ

福井：15センチ

九頭竜：46センチ

敦賀：9センチ

小浜：12センチ

気象台は、農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意するよう呼びかけています。また、今後の気象情報等に留意してください。

関東甲信・東海・近畿など広範囲で「低温と大雪」全国の情報

北陸地方だけでなく、日本海側を中心とした広い範囲で早期天候情報が発表されています。周辺地域でも同時期に大雪や低温が予想されており、各気象台が情報を発表しています。

▼北海道地方（北海道日本海側）

対象期間：1月21日頃から

大雪の基準：5日間降雪量が平年比「144％以上」

かなりの低温の基準：5日間平均気温平年差 −2.6℃以下

▼東北地方（東北日本海側）

対象期間：1月20日頃から

大雪の基準：5日間降雪量が平年比「157％以上」

かなりの低温の基準：5日間平均気温平年差 −2.0℃以下

▼関東甲信地方（長野県北部・群馬県北部）

対象期間：1月21日頃から

大雪の基準：5日間降雪量が平年比「173％以上」

かなりの低温の基準：5日間平均気温平年差 −1.9℃以下

▼東海地方（岐阜県山間部）

対象期間：1月21日頃から

大雪の基準：5日間降雪量が平年比「193％以上」

かなりの低温の基準：5日間平均気温平年差 −1.8℃以下

▼近畿地方（近畿日本海側）

対象期間：1月20日頃から

大雪の基準：5日間降雪量が平年比「252％以上」

低温の基準：5日間平均気温平年差 −1.9℃以下

▼中国地方（山陰）

対象期間：1月20日頃から

大雪の基準：5日間降雪量が平年比「253％以上」

かなりの低温の基準：5日間平均気温平年差 −2.1℃以下

早期天候情報は、6日から14日先を対象に、「かなりの高温・低温」や「かなりの大雪」となる確率が30％以上と見込まれる場合に発表される情報です。最新の情報は気象庁のホームページでご確認ください。