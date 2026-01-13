

「キユーピー 免疫ケア 酢酸菌 GK−1 マヨネーズタイプ」

キユーピーは、機能性表示食品として新たに「キユーピー 免疫ケア 酢酸菌 GK−1 マヨネーズタイプ」と「キユーピー 免疫ケア 酢酸菌 GK−1 ドレッシング まろやかごま」の2品を、2月19日から発売する。キユーピーグループの独自素材である「酢酸菌 GK−1（G.hansenii GK−1）」を配合したマヨネーズタイプとドレッシングの発売は初めてとなる。



「キユーピー 免疫ケア 酢酸菌 GK−1 ドレッシング まろやかごま」

健康に関する意識調査（日本能率協会総合研究所「健康ニーズ基本調査 2024」（男女1600人対象）から）では、関心の高い領域として「体調の維持・回復」と答えた人が全体で最も多く、コロナ禍を経て、体調管理の土台としての「免疫」に対するニーズが定着している。普段の食事で多くの人が健康のために実践している野菜摂取を通じて、おいしくケアをしてほしいという思いから、マヨネーズタイプとドレッシングの両カテゴリーで開発した。ドレッシングには、幅広い世代から親しまれる「ごま」を採用した。

同品に配合されている「酢酸菌 GK−1」は、免疫の司令塔であるpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）を活性化することによって、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されている。キユーピーグループでは、長年マヨネーズの主原料である「お酢」を研究してきた。「酢酸菌 GK−1」は、高濃度培養技術（特許権保有）によって、にごり酢（酢酸菌はお酢を作るときに欠かせない発酵菌で、アルコールからお酢の成分である酢酸を作る菌の総称。「にごり酢」は、この酢酸菌が含まれているお酢）から作られるグループ独自の素材となる。同品1食分（マヨネーズタイプ：15g、ドレッシング：20g）に、90億個の「酢酸菌 GK−1」が配合されている。

キユーピーは、独自の素材や技術を生かした商品展開を通じて、一人ひとりの健康の土台となる食生活をサポートし、生活の質向上に貢献していく考え。

［小売価格］

免疫ケア 酢酸菌 GK−1 マヨネーズタイプ：438円

免疫ケア 酢酸菌 GK−1 ドレッシング まろやかごま：398円

（すべて税込）

［発売日］2月19日（木）

キユーピー＝https://www.kewpie.co.jp