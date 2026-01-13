今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月14日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


家族との絆が深まる日。体調を気遣うひと言を忘れずに。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


父親や年上男性の言葉に得るものあり。積極的に会話して。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


運気は沈みがち。大事な交渉や相談は数日延期すること。

9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


周囲の幸福をひがみたい気分に。これをバネに奮起しよう。

8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


人付き合いが負担になりそう。単独行動を心掛けるのが◎。

7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


欲を出すと物事が停滞しそう。無心になることが大事に。

6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


心の余裕がなくなりそう。自分をいたわってあげること。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


日帰り旅行にツキあり。寄り道しながらのんびり楽しもう。

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


好奇心が幸運のカギ。しつこいくらいに質問してみよう。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


あなたのキャラクターを前面に押し出して。人気がアップ！

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


運気は明るめ。周囲の顔色を気にせず、堂々と動き回って。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


楽天的な考え方に収穫あり。マイナス思考は手放して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)