2026年1月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
家族との絆が深まる日。体調を気遣うひと言を忘れずに。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
父親や年上男性の言葉に得るものあり。積極的に会話して。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気は沈みがち。大事な交渉や相談は数日延期すること。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周囲の幸福をひがみたい気分に。これをバネに奮起しよう。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人付き合いが負担になりそう。単独行動を心掛けるのが◎。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
欲を出すと物事が停滞しそう。無心になることが大事に。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
心の余裕がなくなりそう。自分をいたわってあげること。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
日帰り旅行にツキあり。寄り道しながらのんびり楽しもう。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
好奇心が幸運のカギ。しつこいくらいに質問してみよう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
あなたのキャラクターを前面に押し出して。人気がアップ！
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は明るめ。周囲の顔色を気にせず、堂々と動き回って。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
楽天的な考え方に収穫あり。マイナス思考は手放して。
