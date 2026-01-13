ユニクロは、店頭でリペアやリメイクサービスを提供する「RE.UNIQLO STUDIO（リ・ユニクロ スタジオ）」において、ディズニーのキャラクターデザインを取り入れた刺繍サービスを1月9日から開始した。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックといった人気キャラクターをモチーフにした8種類のデザインから選べて、ユニクロ商品を自分らしく楽しみながらカスタマイズすることができる。





RE.UNIQLO STUDIOでは、ユニクロ商品のリペアやリメイク、カスタマイズサービスを提供している。今回のディズニーキャラクターの刺繍デザインの追加によって、より多彩なカスタマイズが可能となり、好きなキャラクターの刺繍を入れることで、世界に一つだけの特別な一着を楽しめる。同サービスは、過去に購入したユニクロ商品、または当日購入した商品が対象（コラボレーション商品は除く）。ユニクロは、リメイクやカスタマイズの楽しさ、そしてディズニーキャラクターの魅力を通じて、服をより長く愛用できるよう、服のライフサイクルを伸ばす工夫を提案している。

［小売価格］刺繍一つにつき 1000円

［開始日］1月9日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja