「あれ、チーズも食べるんですね」窪田正孝、レアな食事ショットに驚きの声「別人やなぁ」「かっこよすぎる」
俳優の窪田正孝さんは1月13日、自身のInstagramを更新。おいしそうな料理を食べる姿を披露しました。
【写真】窪田正孝の食事ショット
コメントでは、「あれ、チーズも食べるんですね 何か変わってきた気がします 美味しそう」「ガーーーーーかわいい」「美味しそう んでかわいい」「髪めっちゃ似合ってます！！！」「食べてる姿もかっこよすぎる」「髪の毛切られたんですね」「綺麗な指にも目がいっちゃいます」「窪田くん別人やなぁ」「良かったぁ、バタやチーズも食べるんですね〜」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】窪田正孝の食事ショット
「綺麗な指にも目がいっちゃいます」窪田さんは投稿に自身の写真を1枚載せています。チーズがたっぷりと乗ったドリアのような物を食べる姿です。サングラスを掛け、スプーンを口に運ぶ瞬間を捉えています。そのような瞬間でも窪田さんのイケメンぶりは際立っています。
コメントでは、「あれ、チーズも食べるんですね 何か変わってきた気がします 美味しそう」「ガーーーーーかわいい」「美味しそう んでかわいい」「髪めっちゃ似合ってます！！！」「食べてる姿もかっこよすぎる」「髪の毛切られたんですね」「綺麗な指にも目がいっちゃいます」「窪田くん別人やなぁ」「良かったぁ、バタやチーズも食べるんですね〜」などの声が上がりました。
普段は食べ物の写真を公開せず今回、特に窪田さんがチーズを食べていることに驚きの声が多く寄せられたのは、過去のインタビューなどで健康的な食生活を明かしていたためと思われます。また、普段の投稿でも食べ物の写真を載せることはほとんどないため、今回の食事写真は貴重とも言えるでしょう。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)