Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢2025Ç¯¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾Æ¤Å¹¡×¤ÎÅÝ»ºÆ°¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¡ÖÊ´¤â¤ó¡×ÅÝ»º¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î28·ï¤Ç¡¢Êª²Á¹â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬Ä¾·â¡¢¶áµ¦¤¬7³äÄ¶¤¨¤¿¡£
Êª²Á¹â¤¬¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ´¤â¤ó¡×¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î¡ÖÊ´¤â¤ó¡×Å¹¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢½¸·×¤ò³«»Ï¤·¤¿2009Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿¤Î28·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ33.3¡óÁý¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Ê´¤â¤óÊ¸²½¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¯Âçºå¤¬11·ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢µþÅÔ4·ï¡¢Ê¼¸Ë¤È¼¢²ì¤Î³Æ2·ï¤ò´Þ¤á¤¿¶áµ¦¤¬20·ï¡Ê71.4¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤¿¡£¾®Çþ¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ä¸÷Ç®Èñ¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯11·î»þÅÀ¤ÇÇ¯´Ö¤Î²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ´¤â¤ó¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤ÆË¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¡Ö¿©ÉÊ²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íñ¤ä¿©Æù¡¢¾®ÇþÊ´¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÊ´¤â¤ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÍ×¿©ºà¤Î²Á³Ê¤¬¸®ÊÂ¤ßÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿Í·ïÈñ¤äÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿ÃÍ¾å¤²¤¬Æñ¤·¤¤¾®¡¦ÎíºÙÅ¹ÊÞ¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¬ÌÏÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢»ñËÜ¶â1ÀéËü±ßÌ¤Ëþ¤¬26·ï¤È9³ä¡Ê92.8¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¾®¡¦ÎíºÙÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬ÍèÅ¹µÒ¿ô¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡£
±ß°Â¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤¬°ìÊý¤Ç¤Ï¿©ºàÈñ¤ò´Þ¤à¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Î¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¾®¡¦ÎíºÙ»ö¶È¼Ô¤Û¤É¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢ÆüËÜÉ¸½à»º¶ÈÊ¬Îà¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾Æ¤Å¹¡×¤ÎÅÝ»º¡ÊÉéºÄ1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤ò½¸·×¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¸¶°øÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬¡ÖÈÎÇäÉÔ¿¶¡×¤Î22·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ10.0¡óÁý¡¢¹½À®Èæ78.5¡ó¡Ë¤Ç¡¢Ìó8³ä¤òÀê¤á¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¼ÒÅÝ»º¤ÎÍ¾ÇÈ¡×¤¬4·ï¡ÊÁ°Ç¯¥¼¥í¡Ë¡¢¡Ö»ö¶È¾å¤Î¼ºÇÔ¡×¡ÊÁ°Ç¯Æ±¿ô¡Ë¤È¡ÖÀßÈ÷Åê»ñ²áÂç¡×¡ÊÆ±¥¼¥í¡Ë¤¬³Æ1·ï¤À¤Ã¤¿¡£
·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡ÖÇË»º¡×¤Î27·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ28.5¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î96.4¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ºÆ·ú·¿¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤Ï1·ï¡ÊÁ°Ç¯¥¼¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
»ñËÜ¶âÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í´ë¶ÈÂ¾¡×¤¬18·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ50.0¡óÁý¡¢¹½À®Èæ64.2¡ó¡Ë¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö1É´Ëü±ß°Ê¾å5É´Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×7·ï¡ÊÁ°Ç¯6·ï¡Ë¤Ç¡¢1ÀéËü±ßÌ¤Ëþ¤¬26·ï¡ÊÆ±21·ï¡Ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î92.8¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£Ê´¤â¤óÅÝ»º¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¾®¡¦ÎíºÙ»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉéºÄ³ÛÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1ÀéËü±ß°Ê¾å5ÀéËü±ßÌ¤Ëþ¡×21·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ16.6¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢7³ä¡Ê75.0¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¡×4·ï¡ÊÁ°Ç¯2·ï¡Ë¡¢¡Ö5ÀéËü±ß°Ê¾å1²¯±ßÌ¤Ëþ¡×2·ï¡ÊÆ±1·ï¡Ë¡£¾®»ñËÜ¤Ç»ö¶È¤ò»Ï¤á¤é¤ì¡¢ÉéºÄµ¬ÌÏ¤â¾®¤µ¤¤¡£
ÃÏ¶èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¶áµ¦20·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ81.8¡óÁý¡Ë¤Ç71.4¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢ÃæÉô4·ï¡ÊÆ±¡Þ0.0¡ó¡Ë¤¬Â³¤¯¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤¬11·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü4·ï¡Ë¤ÈºÝÎ©¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¡£
