¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡Ù¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¡õ¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤È¼çÂê²Î¾Þ¤Î2ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼çÂê²Î¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·àÃæ²Î¡ÖGolden¡×¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛHUNTR/X¡¦EJAE¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡ÖGolden¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î28Æü¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ë¥ß¡¢¥ß¥é¡¢¥¾¡¼¥¤¤Î²ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëEJAE¡¢Audrey Nuna¡¢REI AMI¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HUNTR/X¤¬²Î¾§¤òÃ´Åö¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿EJAE¤¬¼ø¾Þ¼°¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡EJAE¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤¿¤Á¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢»ä¤Ï10Ç¯´ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯°ì¤Ä¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·À¼¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤ÈµñÀä¤µ¤ì¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤Ï²Î¤È²»³Ú¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢²Î¼ê¤Ç¤¢¤ê¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊý¡¹¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤³¤Î¶Ê¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤ÎÀ¼¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢Èâ¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡£ÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÊý¸þÅ¾´¹¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ªÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿µ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤È·àÃæ²Î¡ÖGolden¡×¤Ï¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2026¡Ù¤Ç¤âÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤È²Î¶Ê¾Þ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·î¤Ë¤ÏK-POP»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ØÂè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡Ù¼çÍ×ÉôÌç¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¡×¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
