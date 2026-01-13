プレミアム率は最大40％

熊本市は、物価高対策としてプレミアム率が最大40%の商品券を発行する団体の受け付けを始めました。

※プレミアム率…購入額に対して上乗せする金額の割合

熊本市は、国の交付金を財源にプレミアム率が最大40%の商品券の発行を支援します。

店舗面積の条件などを満たせば企業単独でも発行できるもので、今日（13日）受け付けが始まりました。

「経済の活性化に」

上通商栄会 大谷均会長「積極的に参加したいなと考えています。今回はプレミアム率がジャンプアップして40％ですから、かなりインパクトある。まだまだ購買意欲が以前ほどは上がってきていないので、これを契機にぜひ多くに皆さんに活用して頂ければ」

販売開始の時期や数量などはこれから検討を進める考えです。

早ければ2月から販売

市は110団体、約3300店舗の参加を見込んでいて、早ければ2月から販売が始まる見通しです。

熊本市商業金融課 木山英治課長「経済の活性化に繋がる事業なので、ぜひ企業の方にはご利用いただいて盛り上げて欲しい」

JR熊本駅の隣接施設なども参画へ

プレミアム率最大40%であれば、例えば1万円で1万4000円分の商品券が手に入ります。

過去に発行した実績のある企業に今回の件について聞きました。

アミュプラザ熊本「これから申請する予定。前回2023年に実施した際に大変好評だった。これからのシーズン新生活の購入品の助けになれば」

鶴屋百貨店「実施するかどうか現在、調整中」

実施団体の受け付けは2月27日までで、順次販売を開始し、利用期限は今年5月31日までです。

購入対象は市民のほか「通勤・通学者」も

対象となる購入者は、熊本市民と熊本市内に通勤・通学する人で、1人あたり3万円まで購入することができます。

プレミアム付き商品券が購入できる店舗は、今後、市のホームページなどで公表される予定です。