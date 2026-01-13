仕入れ担当者「物価高騰に挑む」

私たちの生活に影響を与えている食料品の高騰。 値上げせざるを得ない中で、工夫を凝らす生産者や小売りの現場を取材しました。

【写真を見る】“価格の優等生”モヤシも10年で3倍に…社長自ら配送しコスト削減することも「今より安くは難しい」

熊本市にある田崎市場。野菜を品定めするのは、熊本市内に本社を置くスーパーマーケット「鮮ど市場」の仕入れ担当者です。

週5日、市場を訪れています。

鮮ど市場 井川孝平さん「少しでも安く商品を仕入れるために市場にきて、仲卸業者と競り場を見ながら『これ、今日、安そう』とか、『こういう商品欲しい』とか、連携を取りながら仕入れに来ている」

仲卸業者と購買傾向などを相談しながら、野菜を仕入れます。

井川さん「熊本市内の本店で『あまおう』売れる？」

仲卸業者「いやぁどうだろう、荒尾・玉名方面は福岡に近いから人気があるけど」

井川さん「実際に目で見てみないと色合いとかも分からないので、結構いい値段するから余計に自分で見たほうがいい」

物価高騰の影響で、去年、鮮ど市場はほとんどの商品を値上げしました。現在は最も値上がりした去年10月と比べると落ち着いたものの、価格の高止まりは続いています。

気になるのは、やはり客の反応です。

「客の声が一番大事」

井川さん「自分たちの感覚で値段をつけるのではなく、やっぱり客の声が一番大事だと思った。消費者が納得できるように値段をつけたい」

そこで鮮ど市場は、農家が本来は出荷しない規格外の野菜を仕入れたり、仕入れた野菜を小分けにしたり、工夫を重ねます。

客「良い野菜とか新鮮な商品が揃っていて、しかも値段もお手頃なので非常に助かっている」

客「この物価高の時代にありがたい店だと思う」

井川さん「他の店には絶対に負けないように、価格も鮮度も対抗して、ずば抜けて行きたいと思う」

「重油は対象外」生産コストに苦しむ農家

野菜の生産現場は、今もコストの高止まりにあえいでいます。

熊本県玉名市天水町のハウスでは、生で食べる用と洋菓子用のイチゴ「紅ほっぺ」を栽培しています。

出荷が多くなるこの時期は気温が下がるため暖房が欠かせませんが、問題はその燃料です。

イチゴ農家 坂田英喜さん「冬場はハウスの中を温めないといけないので、燃料は重油を使うんですけど、ガソリンではないので暫定税率廃止はほとんど関係ない」

政府は物価高対策の一環としてガソリンの暫定税率を廃止しました。しかし、このハウスで使用する重油は対象外で、価格も上がり続けています。

かさむ燃料代と資材の高騰分を価格に転嫁したいと考えていますが、店頭価格が上昇すれば消費の落ち込みを招く恐れもあり、なかなか踏み切れないのが現状です。

坂田さん「品種によって味も違うし作っている人によってこだわりも違うので、そういうところを味わいながら、高くてもご褒美のような感じで買ってもらえたらと」

“価格の優等生” モヤシも打撃

熊本市でモヤシを生産する熊本製萠（せいほう）。

モヤシの価格は、店頭で30円ほどと、他の野菜と比べれば安価ですが、10円台で販売されていた10年前と比べると3倍近くに値上がりしています。

熊本製萠 鳥井文博社長「年々利益率は下がっている。本当はもっと値上げしたいところだが、なかなか…」

発芽から収穫までは7日間。1箱で500キロほど、販売する袋に換算すると2500袋ほどのモヤシを一度に収穫します。

鳥井社長「機械化することで人手がいらなくなって、もともと5人で作業していたが2、3人で作業できるようになった。そこでもコストダウン」

さらに運送費を抑えるため、社長自ら運転してスーパーに納品することもあるといいます。それでも昔の価格に戻すことは難しく、その時々の適正価格を見極めたいと話します。

鳥井社長「今より安く売るというのはなかなか難しい。自社の特色、強みを前面に出したモヤシを作っていきたい」