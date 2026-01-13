【ドバイ＝吉形祐司】反体制デモが拡大するイランで、衛星放送を受信するパラボラアンテナが治安要員とみられる当局者に没収され始めた。

インターネットや国際電話は８日から遮断されており、デモを沈静化したい政権が情報統制のさらなる強化に乗り出したとみられる。

英国を拠点とする反体制派の衛星テレビ「イラン・インターナショナル」が１３日報じた。イランではネットや電話の遮断で国外との通信ができなくなった後も、国民は衛星テレビを通じて国外からの情報を得ていた。

報道によると、治安要員とみられる人物が水道や電気の当局者を装って戸別訪問し、アンテナや関連機器を押収しているという。住民の警戒心を解いて玄関のドアを開けてもらおうと、身分を偽っている模様だ。

イスラム革命政権はかねて、反体制的な情報が国外から流入するのを警戒してきた。１９９５年には国会で、衛星放送を受信するパラボラアンテナの輸入や配布、使用を禁じる「受信用衛星機器の使用禁止法」が可決した。違反者には罰金刑が科される。

同法の施行後は各地で警察や民兵組織が押収したものの、利用世帯が多く、法律は有名無実化していた。政権は同法も活用して情報統制を強めている可能性がある。