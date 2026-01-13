¡Úµð¿Í¡Û½õ¤Ã¿Í£´Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Îà¸å³øá¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡Ö29¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µåÃÄ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡ÖÂç·¿Êä¶¯¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ¤Îà¸å³øá¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁ°¥í¥¤¥ä¥ë¥º»±²¼£³£Á¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î³°¹ñ¿Í£´Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£´Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¡Ö£²£¹¡×¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤¬¡Ö£²£¶¡×¡¢¥Þ¥¿¤¬¡Ö£´£²¡×¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö£²£¸¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÇØÈÖ¹æ¤â·èÄê¡£ÀÐ°æÂöÏ¯Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï¡Ö£·£µ¡×¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö£¹£°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£