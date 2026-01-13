矢吹奈子、雰囲気ガラリな金髪＆舞台メイク姿公開「別人級」「メイクの腕前すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の矢吹奈子が1月12日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えた役衣装姿に反響が寄せられている
【写真】元K-POPアイドル女優「別人級」と話題の役衣装姿
同日にミュージカル「サムシング・ロッテン！」の大千穐楽を迎えた矢吹。この日の投稿では、「初めての舞台メイク頑張ったなぁっていう思い出の写真と、公演終わりのテンション高めな私」とつづり、金髪のウィッグを着用した役衣装、普段の印象と異なる濃いめのセルフ舞台メイクを施した姿を披露した。
この日の投稿にファンからは「印象変わる」「別人級」「メイクの腕前すごい」「セルフメイクだったんだ」「新鮮」と反響が寄せられている。
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞で1部門受賞・9部門ノミネートを果たしたヒット・コメディ。シェイクスピア作品をはじめとするミュージカルや演劇の名作たちを大胆にパロディにしながらも、演劇への愛と情熱を詰め込んだ作品として、世界中の舞台ファンを魅了した。再演となる2025年版は、引き続き福田雄一氏が演出を手がけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元K-POPアイドル女優「別人級」と話題の役衣装姿
◆矢吹奈子、雰囲気ガラリな金髪姿公開
同日にミュージカル「サムシング・ロッテン！」の大千穐楽を迎えた矢吹。この日の投稿では、「初めての舞台メイク頑張ったなぁっていう思い出の写真と、公演終わりのテンション高めな私」とつづり、金髪のウィッグを着用した役衣装、普段の印象と異なる濃いめのセルフ舞台メイクを施した姿を披露した。
◆矢吹奈子の投稿に反響
この日の投稿にファンからは「印象変わる」「別人級」「メイクの腕前すごい」「セルフメイクだったんだ」「新鮮」と反響が寄せられている。
◆ミュージカル「サムシング・ロッテン！」
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞で1部門受賞・9部門ノミネートを果たしたヒット・コメディ。シェイクスピア作品をはじめとするミュージカルや演劇の名作たちを大胆にパロディにしながらも、演劇への愛と情熱を詰め込んだ作品として、世界中の舞台ファンを魅了した。再演となる2025年版は、引き続き福田雄一氏が演出を手がけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】