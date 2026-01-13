矢田亜希子、自宅での薬膳鶏団子鍋公開「お店レベル」「献立知りたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の矢田亜希子が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。「薬膳鶏団子鍋」を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳美人女優「体温まりそう」具だくさんな本格薬膳鍋
矢田は「#おうちごはん」のスタンプを添え、薬膳鶏団子鍋を公開。鍋の中には鶏団子やえのき、なめこなどのキノコ類、唐辛子などが入っており、本格的な仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「お店レベル」「献立知りたい」「体温まりそうで美味しそう」「健康に良さそう」「おうちごはんが豪華」「料理上手で憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢田亜希子、自宅での薬膳鶏団子鍋を公開
◆矢田亜希子の投稿に反響
