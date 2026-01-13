「イカゲーム」チョ・ユリ、重め前髪で雰囲気ガラリ「別人級」「誰かと思った」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/13】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ＊ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が1月13日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えたスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「イカゲーム」出演女優「別人級」重め前髪の最新ショット
ユリは、複数枚のチェキが並んだ写真を公開。これまでの薄めの前髪から雰囲気をガラリと変えた重めのぱっつん前髪姿を披露した。
この投稿に「誰かと思った」「別人級」「切ったのかな？似合ってる」「チェキ欲しすぎる」などとコメントが集まっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
