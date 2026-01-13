Ray㋲の愛用スキンケアって？乾燥に負けない【うる活アイテム】をお届け！

乾燥が気になる冬でも変わらず、 美しいRayモデルたち。その秘訣っていったい？そこで今回は、Ray㋲の加藤ナナ、本田紗来、斎藤司が愛用している冬の保湿アイテムをご紹介します。冬でも美しいRay㋲たちの秘密を知って、みんなもモデル級の肌を叶えましょ♡

Check! 加藤ナナ CICA高保湿クリーム顔や全身に使ってます 「こっくりしたテクスチャーのCICA高保湿クリームがおすすめ♡ 1年を通して、ひざやかかとなど乾燥が特に気になる部分に使うんですが、冬になると顔から全身にかけてたっぷり塗るのがかとう流」

Check! 本田紗来 ダルバのビタトーニングセラムトナーサラッとしたつけ心地なのにしっかり保湿 「乾燥肌の私がこれを使うだけでうるうるに仕上がります。d'Albaのビタトーニングセラムトナーをつけた瞬間の、肌に吸収されるようなサラッとしたテクスチャーがお気に入り」

Check! 斎藤司 誰にも教えたくない肌ケアナンバーズインのパック 「ナンバーズインのパックはとにかくうるおいがすごいです。他にはなにもしていないけど、肌だけは褒められる斎藤。『なにかしてますか？』って聞かれても『なにもしてないよ』なんて女優ムーブかましてます」

加藤ナナ

斎藤司

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来