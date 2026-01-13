Ray㋲の愛用スキンケアって？乾燥に負けない【うる活アイテム】をお届け！
乾燥が気になる冬でも変わらず、 美しいRayモデルたち。その秘訣っていったい？そこで今回は、Ray㋲の加藤ナナ、本田紗来、斎藤司が愛用している冬の保湿アイテムをご紹介します。冬でも美しいRay㋲たちの秘密を知って、みんなもモデル級の肌を叶えましょ♡
Ray model clip vol.82
テーマ：冬のうる活アイテム
乾燥が気になる冬でも変わらず、美しいRayモデルたち。「そのうるおいは一体、どこから？」ってことで、みんなの冬の保湿ケアについて教えてもらいました。
Check! 加藤ナナ
CICA高保湿クリーム顔や全身に使ってます
「こっくりしたテクスチャーのCICA高保湿クリームがおすすめ♡ 1年を通して、ひざやかかとなど乾燥が特に気になる部分に使うんですが、冬になると顔から全身にかけてたっぷり塗るのがかとう流」
Check! 本田紗来
ダルバのビタトーニングセラムトナーサラッとしたつけ心地なのにしっかり保湿
「乾燥肌の私がこれを使うだけでうるうるに仕上がります。d'Albaのビタトーニングセラムトナーをつけた瞬間の、肌に吸収されるようなサラッとしたテクスチャーがお気に入り」
Check! 斎藤司
誰にも教えたくない肌ケアナンバーズインのパック
「ナンバーズインのパックはとにかくうるおいがすごいです。他にはなにもしていないけど、肌だけは褒められる斎藤。『なにかしてますか？』って聞かれても『なにもしてないよ』なんて女優ムーブかましてます」
加藤ナナ
斎藤司
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来