10代の少女に下着姿の女性の画像を何度も送りつけ、胸を露出した姿の映像を送るように要求したなどの疑いで、岐阜県大垣市の小学校教諭が逮捕されました。

【写真を見る】32歳小学校教諭を逮捕 少女に下着姿の女性画像を何度も送りつけ…胸を露出した映像を要求した疑い 保護者からの相談で発覚「教育に対する信頼を裏切ることになった」

逮捕されたのは、大垣市立中川小学校の教諭・岸上涼太容疑者32歳です。

警察によりますと、岸上容疑者は、2023年11月からおととし10月までの間に、岐阜県内に住む10代の少女に対し、下着姿の女性の画像やメッセージをおよそ30回送りつけた上、おととし4月、胸など性的な部位を露出した姿の映像を送るように要求した疑いが持たれています。

また、岐阜県内に住む別の10代の女性に対しても、去年3月に、同様の画像やメッセージを送りつけた疑いが持たれています。

2人の保護者から警察に相談があり、被害が発覚しました。

警察の調べに対し、岸上容疑者は容疑を認めているということです。

事件を受け、大垣市教育委員会は「教育に対する信頼を裏切ることになった」などとコメントし、小学校にスクールカウンセラーを配置し、不安を感じる児童の心のケアに取り組む方針です。