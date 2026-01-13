プロ野球・DeNAは13日、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana(ディアーナ)」の2026年度新メンバー6人を含む19人のメンバーが決定したことを発表しました。

2026年で創立21年目を迎えるチームは本拠地横浜スタジアムや神奈川県内中心に様々なイベントに参加し、地域貢献活動にも積極的に参加。また伝統の中で受け継がれてきた“Always Full Swing”をさらに深く刻み、DeNAとファンをつなげる架け橋となってチームの勝利を後押しします。

ロゴもリニューアルされ、初代ロゴに使用されていた月のモチーフと2012年から使用していたフォントを踏襲し、そこにフルスイングの軌道を加えることで、創設から20年で築いてきたdianaの歴史を表現。ロゴのまわりにあしらわれた2つの月は、dianaの大きくしなやかなパフォーマンスと、チームとファンの皆さまの架け橋になるという思いが込められています。

今年度から新加入となったMioさんは「diana2026年度メンバーとして活動できることを大変嬉しく思います。皆さまと最高の時間を共有できるよう、どんなときも常に最高のパフォーマンスをお届けします!そして、たくさんのことにチャレンジし自分自身成長できるよう全力で駆け抜けます！2026年シーズン、一緒に盛り上げていきましょう」と意気込みを語りました。