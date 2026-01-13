俳優でグラビアでも活動する高崎かなみさんのSPA!デジタル写真集「高崎かなみセクシードール」がリリース。写真集の世界観を象徴する誌面カットが公開されました。



【写真】ケーキをつまみ食いする高崎かなみさん

写真集の撮影テーマは「フレンチポップなセクシードール」。赤と白のコントラストが印象的なチェック柄風のワンピースに身を包み、ガーリーで愛らしい表情を見せたかと思えば、スイッチが入った途端にセクシーな出で立ちに変身。ワンピースからも透けていたグリーン＆ピンクのビキニ姿になると、キッチンにあったスイーツをつまみ食い。クリームたっぷりの苺のケーキを頬張る瞬間の自然体の表情は視線を引きつける仕上がりです。ブルーのレース生地の衣装から浮かび上がるヒップラインのカットはキュート＆セクシー。エレガントなまん丸お尻は必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：東京祐 ヘアメイク：花房みなみ スタイリング：毛塚由恵）



【高崎かなみさんプロフィル】



1997年7月14日生まれ、神奈川県出身。サイズT160/S23.0/B82/W58/H80 血液型AB型 BS松竹東急『社畜人ヤブー』や映画『永遠の待ち人』などで俳優としてのキャリアを重ねる一方、各誌のグラビアでも注目を集めている。自身の生誕バスツアーを開催するなど、ファンとの距離感の近さでも注目。趣味はファッション・美容・メイク 特技はソフトボール 最新情報はX（@Kanami_Takasaki）