¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ø¸ÀÍÕ¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¡²è²È¡¦¿åÃ«ÎÐ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø¤³¤³¤í¤Î¥Ê¡¼¥¹ÌëÌî¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¿·¿Í´Ç¸î»Õ¡¦ÌëÌî¤¬Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤ÎÈ´¿è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÂè2ÏÃ ·î¸÷¡×¤Ï¡¢¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ¤Î¶ìÇº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏInstragram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó2.3Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆüÌëÌî¤¬¶Ð¤á¤ëÉÂ±¡¤Ë¡¢¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÆÈ¿ÈÃËÀ¡¦¼òÌÚ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼òÌÚ¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Ç»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤ÆÂà¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸å°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¼«¤é¤ÎÊ¢Éô¤ò»É¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Á¡¢ÌëÌî¤¬½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¼¼¤Ë¼òÌÚ¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼òÌÚ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÌî¤Ï¼òÌÚ¤Î²£¤ËºÂ¤ê¡¢»à¤Î¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½ä¤é¤»¤Þ¤¹¡£ÌëÌî¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤¿¤À¼òÌÚ¤È°ì½ï¤ËËþ·î¤òÄ¯¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¼òÌÚ¤ÏÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢ÌëÌî¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£ÌëÌî¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò»ÕÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÄÀÌÛ¤Î²ñÏÃ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¼òÌÚ¤Ï¡Ö²È¤Î¸°¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È°ì»þµ¢Âð¤ò´õË¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÌëÌî¤â°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼òÌÚ¤Î¼«Âð¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸°¤Ï³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ç¡¢¾ö¤Ë¤Ï·ì¤ÎÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ö¤òÁÝ½ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼òÌÚ¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤ó¤À¤í¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤Þ¤¹¡£ÌëÌî¤Ï¤½¤ó¤Ê¼òÌÚ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö»à¤Î¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢360ÅÙ¤¢¤ë»ë³¦¤¬3ÅÙ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ»à¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¥«·î¸å¡¢¼òÌÚ¤ÏÌµ»ö¤ËÂà±¡¤·¸½ºß¤Ï½¢Ï«»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶öÁ³³°Íè¤Ç²ñ¤Ã¤¿¼òÌÚ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ËÂÐ¤·SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌëÌî¤µ¤ó¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬µß¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö»×¹Í¤¬¡Ø¿´¤ÎÉÂµ¤¡Ù¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¼Ô¤Î¿åÃ«ÎÐ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÄÀÌÛ¤Î²ñÏÃ¡Ù¤Ï¿´¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¼ÌëÌî¤µ¤ó¤Î¡ØÄÀÌÛ¤Î²ñÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¼òÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤´ÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÉÆÈ´¶¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¡×¤È»ëÌî¤¬¤È¤Æ¤â¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌëÌî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¾¼Ô¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¼òÌÚ¤µ¤ó¤Ï»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìò¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤ÆÌµÍý¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤Ï¤»¤º¡¢¤¿¤À²£¤ËºÂ¤ë¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤Ê¬¤ä¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃúÇ«¤µ¤ä±óÎ¸¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¿Í¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼òÌÚ¤µ¤ó¤Î°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼Æ±ºî¤Ë¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
2¿Í¤Ç·î¸÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤òÉ½¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÈ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢Àº¿À¼À´µ¤¬²óÉü¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¿åÃ«¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÎÄ»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿»³¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò½¸¤á¤¿¡Ø»³¿Í¤¬¸ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ »³²ø¡Ù3´¬¤¬12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡ØË½ÎÏÉÂ±¡¡Ù¤¬4·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«²È¤Î¼ÂÏÃ²øÃÌÌ¡²è¤¬½Õ¤«¤éÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤äÀïÁè¸É»ù¤ÎÌ¡²è¡¢»ùÆ¸½ñ¤Ê¤É¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
