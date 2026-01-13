【義母介護は専業主婦のシゴト？】「三人平等」主張するなら介護もでしょ？＜第12話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第12話 遺産は等分、介護はひとりで
【編集部コメント】
タダノリさんのなかでは、「実家の家と土地は自分、預貯金などは次男と三男」という考えだったようです。そしてショウタさんも、遺産すべてが三男というのは納得いかない様子。でも遺産を三等分したいのであれば、介護負担も三等分にすべきです。誰かひとりに負担を押し付けるのは、おかしな話ですよね。とぼけた演技をするアサカさんですが、きっちりそれぞれに反撃しています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
