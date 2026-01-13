『タイプロ』元候補生が感動の大集結！ 前田＆西山のイベントにROIROM、NOSUKEら駆けつける
TAGRIGHTの前田大輔が、1月12日（月・祝）に、自身のInstagramを更新。グループ初のショーケース「TAGRIGHT showcase - REVEAL as 1 -」のオフショットをアップし、timeleszの新メンバーを探すオーディション番組『timelesz project -AUDITION』の元候補生と、同オーディションにダンストレーナーとして参加していた振付師でダンサーのNOSUKEとの写真を公開した。
■それぞれの場所で輝く星たちが集結！
『タイプロ』に参加していた前田と西山智樹によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から誕生した7人組ボーイズグループのTAGRIGHT。
本クループは、1月7日（水）にプレデビューシングル『FOREVER BLUE』をリリースし、同日から4日間、初のショーケース『TAGRIGHT showcase - REVEAL as 1 -』を開催しており、本イベントに『タイプロ』元候補生も駆けつけていたようだ。
前田は今回Instagramに4枚の写真をアップ。前田＆西山とNOSUKEのスリーショットのほか、前田＆西山とROIROMの二人、TAGRIGHTメンバーと日野健太、TAGRIGHTメンバーと前田大翔、鈴木凌の写真を投稿し「BIG LOVE」と大きな愛をキャプションで添えた。
懐かしの顔ぶれにファンからは「泣けるー」「みんなキラッキラ輝いていてエモい」「それぞれ違うグループだけど目指す所は同じ気持ち」「タイプロメンバー激アツすぎる」とのコメントが集まっている。
引用：「前田大輔」Instagram（＠daisuke_maeda830）
