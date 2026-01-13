¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×ÍË¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¿Íµ¤¥¢¥Êà¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá·ëº§Êó¹ð¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡Î¦¾å¡¦µÈµï¤ÈÈø·Á¥¢¥Ê¤Î¹¬¤»¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È¡×¡ÖÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢¹øÈ´¤«¤·¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼
¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤êÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡Ä
¡¡ÍË¾Î¦¾åÁª¼ê¤È½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬à¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÄ¹µ÷Î¥Áª¼ê¡¢µÈµïÂçÏÂ¤ÈÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈø·Á°ÉÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¾Ò²ð¡£µÈµï¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤È¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£Èø·Á¥¢¥Ê¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¤¤¤Ä¤â¡¢»ä¤Î¿´¤ò¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡2¿Í¤Î¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢¹øÈ´¤«¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¾×·â¤¹¤®¤ë(¾Ð)¡×¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£