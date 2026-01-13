¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ëÀâ¤¹¤é¤¢¤ë¡Ä¡×É×¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡¢5ºÐ»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¥¢¥Êà¥é¥Ö¥é¥Ö³¤¿åÍá2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤¤ã¡¼♡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê(34)¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ(39)¤¬à¥é¥Ö¥é¥Ö³¤¿åÍá2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿²º¤ä¤«¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢É×ºÊ¤ÇÀõÀ¥¤ËÆþ¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÉ×ºÊ¤¬ÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡à¥é¥Ö¥é¥Öá¤Ö¤ê¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤¤ã¡¼♡ÎÜÈþ¤µ¤ó¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹♡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡£¤¤¤Ä¤âÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Öº£Ç¯¤âÎÜÈþ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥«¥é¥ÀÂ¤¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ëÀâ¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£