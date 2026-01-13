¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í⁉¡×¾×·â¡Ä±©À¸·ë¸¹àÊ·°Ïµ¤·ãÊÑá»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤À¤³¦´Ñ¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¥¤¤¬Áý¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡Ä¡£¸µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±©À¸·ë¸¹¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±©À¸¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖYuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î³Ú¶Ê¡Ö·Ü¤È¼Ø¤ÈÆÚ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òYouTube¤Ç¸ø³«¡£º¸Â¦¤ÎÁ°È±¤ò¿â¤é¤¹¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©À¸¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¨¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ºÍÇ½¤¢¤ë¤ó¤À¤È¿´Äì»×¤¦¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤¹¤®¤ë‼¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í?¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÀ¨¤¤À¤³¦´Ñ¡Ä¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¥¤¤¬Áý¿£¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÄ»È©Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Å·ºÍ¡×¡Ö±©À¸¤¯¤ó¤Ê¤Î¡¼?¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤ÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±©À¸¤ÏºòÇ¯8·î¤ËSNS¾å¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õº¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤â¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·ÏÃÂê¤Ë¡£3·î¤ä4·î¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£