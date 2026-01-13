àÊá¼ê¹ç½Éá¤âÃ±ÆÈ¤Ç°ìÎÝÎý½¬¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÐÄÍÁî°ìÏº¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡ÂÇ·âÆÃ²½·¿¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬13Æü¡¢ÂÇ·âÆÃ²½¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£»ÙÇÛ²¼3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÃË¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤ì¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ËÍ¤ÎÌîµå¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Æ»¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡1·î¤ÏÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÃÈåÂóÌé¡Êµð¿Í¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ò´Þ¤á¤Æ»²²ÃÁª¼ê10¿Í¤¬Êá¼êÅÐÏ¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤Ï°ìÎÝ¤ËÆþ¤ê¡¢Êá¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êá¼êÍÑ¤Î¥ß¥Ã¥È¤ÈËÉ¶ñ¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç°ìÈÖ½Ð¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«³°Ìî¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬º¸µÓ¤Î¾å¤²Êý¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¾å¤²¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ìÅÙ¾¯¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Ë¾®¤µ¤¯Æ§¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1·³¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡2·³¤Ç¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¶õ¿¶¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Ä¹½ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³¤Ç60ÂÇÀÊÎ©¤Á¡¢17»°¿¶¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨3³ä5Ê¬2ÎÒ¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤â¡¢1·³Åê¼ê¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö2·³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï1·³¤¸¤ãÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤·¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â°ìÎÝ¤Ë¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤äÃæÂ¼¹¸¡¢³°Ìî¤Ë¤Ï¶áÆ£·ò²ð¤äÌøÅÄÍª´ô¤Ê¤É¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¡£¡ÖÇ¯¡ÊÎð¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÂÇÀÊ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËèÂÇÀÊ¡¢ËÜÅöÂçÀÚ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¹¥µåÉ¬ÂÇ¤Çº£Ç¯¤³¤½¤Ï1·³¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë