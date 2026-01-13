冬の生活必需品『灯油』を配達する十日町市の業者は、朝から大忙しです。



訪れたのは、年に4回利用しているという男性の住宅。2人がかりで車からホースを伸ばし、ホームタンクに給油します。



■利用者

「ポリタンクの重いのを(持つのは)無理です。(灯油の配達は)生命線です。我々、高齢者はとくに。」



■ケンベイミユキ 髙野光係長

「運転も気をつかうし、(車から)降りてからも(ホースを)引っ張るのが大変。」



13日は、午前中だけでも住宅や会社など15件の配達がありました。ケンベイミユキでは、冬に入ってから配達予約が殺到していて車の数を増やすなどして対応しています。





続いて訪れたのは、市内の旅館。

暖房器具や風呂を沸かす際に灯油を使っているため、週に一度配達するそうです。



■旅館の経営者

「(Q.灯油は何に使う？)石油とファンヒーター。スキーに行った人が服を乾かすのはファンヒーターの方が乾くって。」



■ケンベイミユキ 髙野光係長

「感謝の言葉を毎回いただけるので、それは仕事の励みになっている。(みなさんが)安心して利用できるように(灯油を)切らさないようにとは考えている。」