県内では3連休『冬の嵐』となりました。佐渡市では、国の文化財となっている大間港で橋が倒壊しました。市は、11日の強風が原因とみています。



国の文化財にも登録されている佐渡市の大間港港内にある『トラス橋』が根本から崩れ倒壊してしまっています。12日、近くで働く人が倒壊に気づきました。



■近くで働く人

「残念ですし、また模して作っていただければ。」



11日、佐渡市相川の最大瞬間風速は34m/s。非常に強い風を観測し、市は風で倒壊したとみています。今後、市は文化庁などと修理を検討する予定です。



下越と佐渡では、14日朝にかけて高波に警戒が必要です。



◆14日(水)に予想される波の高さ

下越・佐渡 6m