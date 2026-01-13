石川遼、2026年初戦からキャロウェイの未発表ドライバー『Quantum???』を投入
＜ザ・バハマズ・クラシック 2日目◇12日◇ザ・オーシャンクラブGC at アトランティス（バハマ）◇7159ヤード・パー72＞
【画像】適合リストを見ると、クアンタムには『???』と付くヘッドが3つもある？
米国男子下部コーン・フェリーツアーの開幕戦の第2ラウンドは日没サスペンデッドとなったが、石川遼は6バーディ・ボギーなしの「66」をマークし、トータル11アンダー・暫定20位タイに浮上し、予選通過は確実となっている。 今大会からドライバーヘッドが変更されており、契約するキャロウェイの未発表ドライバー『Quantum???』を『Tour AD GC-6S』で採用した模様。キャロウェイの担当者によれば、新ドライバーについて石川は「（自分好みの）少し低めの音がして、飛び方も力強く飛ぶ」と評価しているとか。
ここまでの大会スタッツは、FWキープ率が初日が71.43% (10/14)の41位タイで、2日目が57.14% (8/14)の102位タイ。2日間を通して64.29% (18/28)とまずまずのティショットを活かし、パーオン率88.89%は11位タイ。得意のショートゲームもサンドセーブとスクランブリングで1位タイとなっている。 既報の通り、先週9日に正式発表を迎えたテーラーメイド『Qi4D』シリーズに対して、キャロウェイは未発表ドライバーについて「2026年1月19日に情報解禁」と予告。飛距離に直結しそうな「フェーステクノロジーに異次元の進化」と、ティザー投稿を行うが、その全貌やいかに。
