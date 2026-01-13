天草市の水がめ、亀川ダムの水が少なくなっています。雨が少ない状況が続き貯水率が低下しているとして、天草市は13日、渇水対策本部を立ち上げました。



■天草市・馬場昭治市長

「例年に比べ降水量が少なく、ダムの貯水量も低下しております。天草市渇水対策本部を設置することにいたしました」



気象庁によりますと、天草市本渡では去年10月から12月までの降水量は3か月あわせて151ミリで、平年値の311.9ミリと比べて半分以下となっています。また1月も12日時点で15.5ミリと雨が少ない状況が続いています。





この影響で、本渡地区のダムの貯水率は12日時点で亀川ダムが54.2％、楠浦ダムが47.2％に。

今後も雨が降らないと1月末には亀川ダムが40.2％、楠浦ダムは38.3％になることが予測されます。





天草市では貯水率が40％を切ると渇水対策を行うことになっていて、13日に対策本部を立ち上げ、今後の対応などについて話し合いました。天草市は去年10月から市民に節水の呼びかけを行っていますが、今後も貯水率が低下すると圧力を下げて給水する可能性もあるとして、引き続き節水を呼びかけています。

