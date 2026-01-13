熊本県小国町の特産「阿蘇小国ジャージー牛乳」の製造・販売を手掛けるJA阿蘇が事業を中止し、別の事業者に引き継がれることになりました。岐路に立つ酪農家を取材しました。

【写真を見る】「土産といえばジャージー牛乳」全国1％の希少種、JAが特産品事業を中止へ 活路探る酪農家の「希望」とは 熊本・小国町

全国的な知名度に「誇り」

1月9日午前4時半。まだ暗いうちから、酪農家・小田翼さんの一日がはじまります。

小田さんが育てているジャージー牛は全国で飼育されている乳牛の1％にも満たない希少種で、濃厚でコクがあるミルクが特徴です。

飼料代などの高騰で経営は苦しい面もありますが、自らの土地で牧草をつくるなど経費を削減しながら90頭の牛を育てています。

酪農家 小田翼さん（40）「小国ジャージー牛というブランドが全国的にも有名になってきているのは誇りでもあるし、やりがいも感じているところです」

「小国土産といえばジャージー牛乳」

町の特産であるジャージー牛乳は、道の駅でも人気の商品です。JA阿蘇が製造販売を手掛けてきた生乳やヨーグルトのほか、バターや菓子など多くの製品に使われています。

道の駅小国ゆうステーションのスタッフ「小国のお土産といえば、このヨーグルトが占めています」

ところが今年の年明け早々、JA阿蘇は酪農家の減少や老朽化した製造工場の建て替えが難しいことなどを理由に、乳製品の製造・販売をやめ、県酪連に事業を引き継ぐと発表しました。

この一報を聞き、小田さんの牧場に駆けつけた人がいます。

12軒の酪農家が見据える「希望」

熊本県山鹿市でアイスクリーム工場を経営する市原さんです。

小国ジャージー牛乳を使ったアイスを製造していますが、品質に直結する原料の牛乳がどうなるのか、気になり訪ねてきました。

酪農家 小田翼さん「県酪農の工場からは、もっと生産乳量を増やしてくれと言われている」

アイスクリーム工場を経営 市原幸夫さん「全国的に酪農家の廃業がすごく多いじゃないですか。そういう情報が入って、将来をどう見てるのか聞きたかった。僕らもその上に立って生業をやっているものですから」

小田さんは、残る11軒の酪農家とともに規模を拡大するなどして、ブランドの維持に努めたいと考えています。

酪農家 小田翼さん「厳しいというより、希望のある移転かなと」

100％国産 牛乳支える酪農家の現状

JA阿蘇の事業廃止は、現状の酪農家の戸数では製造工場の改修に必要な費用の負担が難しいという判断もあったとみられます。

4月以降、県酪連に事業が引き継がれた後のブランドの品質維持も課題となりそうです。

小田さんのように規模拡大を模索する酪農家もいますが、中央酪農会議のまとめによりますと、全国の酪農家の戸数は年々減少しています。

2024年10月には、1万戸を割り込みました。

このままいけば、現在ほぼ100％国産である牛乳の供給にも影響が出るかもしれません。