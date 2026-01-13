片野坂知宏新監督のもと始動した新生ロアッソ熊本は12日、熊本市内で今シーズン最初のトレーニングマッチに臨みました。約400人のサポーターが駆け付けた中、新加入選手が輝きを見せました。



■飯田嘉太アナ

「新チーム始動から1週間での初のトレーニングマッチ。きょうは祝日ということもあってか、多くのロアッソサポーターも駆けつけ、その戦いに注目しています」





約400人が集まったロアッソ熊本ユースとのトレーニングマッチ。前半、ロアッソの布陣は11人のうち4人が新加入選手です。前半6分、右サイドからのクロスに新加入の松田詠太郎が先制点を奪います。

1対0で折り返した後半は、新加入選手を増やし7人に。すると後半14分、今度も右サイドから最後は新加入、石原央羅が追加点を奪うと、その後も片野坂知宏新監督が目指す攻撃的なバリエーションを見せます。試合終了間際にも石原がゴールを決め、3対0で今シーズン最初のトレーニングマッチを終えました。



■新加入・石原央羅選手

「背後に抜けてドリブルで持ち出してシュートだったり、クロスに泥臭く飛び込んでいって得点を決めるっていうのも自分の得意な形なので、そういうところはたくさん出していきたいと思います」



■サポーター歴 約10年の人

Q選手たちの雰囲気とか顔つきは？

「石原くんとかなんか良かった気がします。優勝を狙ってください」



■サポーター歴 約6年の人

「勝つというよりも連敗しない、負けないチーム作りをですね、私は期待しています」



■ロアッソ熊本・片野坂知宏新監督

「もちろん精度がまだまだなところはありますけど、伝えてやってほしいことっていうところの意識は高くしてくれました。きょうのゲームでも細かなミスというのがあるので、そういったものを修正ならびに質を上げていく、強度を上げていくということは、まだまだあと1か月ぐらいの中でやっていきたいなとは思います」



ロアッソ熊本は今後も引き続き県内でトレーニングを続け、2月に始まる百年構想リーグの初戦に臨みます。

