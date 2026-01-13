¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¤¬¼«¼ç¥È¥ìà¹ç½Éá¤ò¸ø³«¡¡¥±¥¬¾è¤ê±Û¤¨¡Ö¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤¹¡×¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤ÎÊÌÂç¶½»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤«¤éÆ±ÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢¸áÁ°£¶»þÈ¾¤«¤é¤Î»¶Êâ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢£¹»þ¤«¤éÍ¼Êý£±£¶»þ²á¤®¤Þ¤ÇÌÔÎý½¬¡£¡Ö¼«¼ç¥È¥ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹ç½É¡×¤È¾Î¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¸åÇÚÊá¼ê¡¦»³À¥¤ÈÅìºÊ¡ÊDeNA¡Ë¡¢ÀÐÄÍ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤éÂ¾µåÃÄ¤ÎÊá¼ê£¹¿Í¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î°¤ÉôËöÍª¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤êÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÃÈå¤ÏºòÇ¯£¸·î²¼½Ü¡¢»î¹çÃæ¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥êÈÉ¤Ë¹çÎ®¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¯¡¢²¿¤âÄË¤ß¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÂÎ½Å¤òÌó£´¥¥íÍî¤È¤¹¤Ê¤ÉÂÎ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç£±£°·î¡¢£±£±·î¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÌîµå¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ÂÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÂÎ¤¬º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¿µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼ÂÀï´¶³Ð¤Î²óÉü¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÆ°¤¤äÈ¿±þ¤ò¹â¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤À½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ë²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ¤êÊý¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¹½¤¨¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î²ÝÂê¤äÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Éü³è¤ÈÄºÅÀÃ¥´Ô¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£