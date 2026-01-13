¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¡¿·¿Í¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£½éÆü¤ò½ª¤¨¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬Á°¤Ë¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ë¤è¤ë·±¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¡¼¥¡¼£±£±Áª¼ê¤òÁ°¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£±Ç¯´Ö¡¢ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò³Ø¤Ö´ü´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤òÈ´¤«¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é·±¼¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃÝ´Ý¤Ï¡Ö£±Ç¯´Ö¤Ç¤¤ëÂÎÎÏ¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï»ë»¡¸å¡ÖÁá¤¯¼ÂÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤é¤Ë´üÂÔ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÇØÈÖ¹æ£²£±¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥º¥à¤Î¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤Ï¤ª¤è¤½£²½µ´Ö¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¡¢°ì·³¥¥ã¥ó¥×Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£