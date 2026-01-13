¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ ÍèÆü¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/13¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡ÊHan So-Hee¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ï¥¤¡¿1·î23ÆüÆüËÜ¸ø³«¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÉÕ¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£ÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐ´Ú¹ñÈþ½÷¡¢È´·²¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÈäÏª
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Ò¡£¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬µ±¤¯¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÈó¾ï¤ËÃ»¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¼¡²ó¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¤°¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ç¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ÏÁ´Éô¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¾¯¤·Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ÆÁá¡¹¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï»ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤ÎPR¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³§¤µ¤ó¤ª1¿Í¤ª1¿Í¤Î´é¤òÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢¥½¥Ò¼«¿È¤¬ÃêÁªÈ¢¤«¤éºÂÀÊÈÖ¹æ¤ò°ú¤¡¢3¿Í¤Ë¥µ¥¤¥óÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï·à¾ìÆâ¤ò¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÃêÁª²ñÅöÁª¼Ô¤Ø¥½¥Ò¤¬Ä¾ÀÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¼êÅÏ¤·¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö»ä¤â¡ª¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤ê¡¢Ç¼ª¤ä¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â¡£ÃêÁª²ñ¤Ç¤âÅöÁª¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¡£¥ß¥½¥ó¤È¥É¥®¥ç¥ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î½÷¤¬¡¢ÄìÊÕ¤Î¸½¼Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢±£¤µ¤ì¤¿¶â²ô¤òÅð¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£·àÃæ¤Ç¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ°é¤Ã¤¿Æ±¤¤Ç¯¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ò±é¤¸¤ë¥½¥Ò¤È¥¸¥ç¥ó¥½¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â¿ÆÍ§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤ÊÂêºà¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ç´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¥¤¡¦¥Õ¥¡¥ó»á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ä¹ÊÔ3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬ºÇ¤â¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î¶Ë¸Â¤ÎÍßË¾¤È³ëÆ£¤òÃµµá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
