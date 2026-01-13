大食い女王・もえのあずき、オーバーサイズスウェットから美脚チラリ「ドキッとした」「萌え袖たまらない」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオーバーサイズのスウェット姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳大食い女王「破壊力すごい」美脚輝くスウェットコーデ
もえのは「もえあずピンクイワシカコラボスウェットめっちゃかわいい」とつづり、岩下の新生姜公式キャラクター・イワシカちゃんとのコラボレーションアイテムを着用したオフショットを公開。 「4XLやから萌え袖になるし小柄な方はオーバーサイズでかわいく着られるよ」と紹介し、ピンク色の大きなスウェットから美しい脚をのぞかせた、キュートなコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「破壊力すごい」「スタイル抜群」「美脚すぎる」「ピンクが似合ってて可愛い」「萌え袖たまらない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆もえのあずき、コラボスウェット姿で美しい脚を披露
◆もえのあずきの投稿に反響
