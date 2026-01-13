西野未姫、1歳長女とのお散歩ショット公開「顔がそっくり」「美人親子」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】元AKB48でタレントの西野未姫が1月13日、自身のInstagramを更新。長女・にこりちゃんとの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB「顔がそっくり」娘顔出しショット
西野は「代々木公園でお散歩した時の写真」とつづり、娘・にこりちゃんとの写真を公開。にこりちゃんが可愛らしい果物モチーフの帽子を被り笑顔を浮かべる親子仲睦まじい様子のカットとなっていた。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「顔がそっくり」「美人親子」「素敵な写真」と反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、長女とのお散歩ショット公開
◆西野未姫の投稿に反響
