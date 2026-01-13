トラウデン直美、ドイツに住む98歳祖父との2ショット公開「お顔がそっくり」「素敵な写真」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】モデルのトラウデン直美が1月13日、自身のInstagramを更新。ドイツに住む祖父との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳美女モデル「お顔がそっくり」ドイツ人の祖父と2ショット
ドイツと日本のミックスで知られているトラウデンは「年末年始、長めのお休みをいただき、両親と共にドイツのおじいちゃんに会いに行きました 98歳！よく食べる元気なじいちゃんです」と報告し、祖父と寄り添う写真をアップ。「冬のドイツは10年ぶりくらい？クリスマスを一緒に過ごせて、おじいちゃんはとっても喜んでくれました」と満喫したことを明かし、祖母の墓参りに行った際の写真や食事を楽しむ様子もアップしていた。
この投稿にファンからは「お顔がそっくり」「元気そうですね！」「素敵な写真」「満喫できてよかったね」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
