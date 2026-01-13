井手上漠、美脚際立つ“超ミニ”私服ショット公開「オーラがすごい」「圧巻のスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/13】モデルの井手上漠が13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】22歳ジェンダーレスモデル「全てが憧れ」美脚際立つ“超ミニ”コーデ
井手上は「久々のオフは親友とカフェで語り尽くしました」とつづり、街中での私服姿を公開。ボリュームのあるベージュのトップスに黒のミニスカート、ベージュのロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「オーラがすごい」「圧巻のスタイル」「絵になる」「なんでも着こなせてすごい」「全てが憧れ」「センス抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆井手上漠、美脚際立つミニ丈私服ショット公開
◆井手上漠の投稿に反響
