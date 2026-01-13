訪問看護師はお客様？ 同じ目線で考えると見えてくる「療養者の気持ち」とは【訪問看護のアイデア帖】

療養者の気持ち

病院に入院している患者と在宅で訪問する療養者、どちらもケアが必要な人だけれど、心持ちは全然違っていたりします。また、療養者によって、訪問看護師に対する気持ちは異なります。ここでは、療養者がどんなことを考えているか考えてみましょう。

訪問看護師は「お客様」

看護師としてはケアをしに伺っていても、「お客様」として、もてなさなくてはと思っている療養者もいます。時には、客間に通されて、生活環境の観察ができないままに、「お客様」として何度目かの訪問を終えることも……。

そんな場合も無理に生活空間に踏み入ることは禁物です。繰り返し訪問していく中で、徐々に距離を詰めていき、必要なケアにつながる時を待つのがベターです。

時には断ることも大切

ありがたいのだけれど、時々困ってしまうのが、お菓子や食事を出してくれたときです。「お客様だから、お菓子を出さなきゃ」といったお心遣いではあるのですが、療養者のお願いであっても、できないことはきちんと断りましょう。

信頼していい人なのか

療養者も介護者も、訪問看護師を「信頼していいのか？」日々のケアや関わりを通して、判断しています。

「〇〇はどういうこと？」「今の病状はどうかな？」などさまざまな質問をされます。ときには、「これはわからないな。すぐに回答できない」と思う内容もあります。そんなときに、知っているように、なんとなくにごした返答すると、「適当にあしらわれた」信頼関係を壊してしまいます。わからないときには、正直に今は返答できないことを伝え、後日しっかりと返答すると伝えるといいでしょう。答えられなかったことではなく、誠実な対応が信頼関係を構築します。

適切な距離感

療養者にはフランクな人も人見知りの人もいます。相手の様子や性格を見ながら、付き合い方を見極めることも訪問看護師のスキルの一つです。コミュニケーションの取り方は人それぞれなので、難しくはありますが、療養者に合った対応は何かを考えましょう。

静かに一人で過ごすのが好きな方なら、無理に話し続ける必要はないですし、趣味の話をきっかけに心を開いてくれることもあります。療養者の自宅はプライベートゾーンということを忘れずに、療養者の心地のよい時間にできるよう、配慮が必要です。

訪問看護師が覚えておきたいこと

病院では患者が看護師の指導を受け、指示に従いますが、在宅では、訪問看護師が療養者のペースに合わせましょう。療養者にとって、自宅はいわば城であり、自宅で無理に指導されると、侵略されたように感じる人もいるのです。療養者の中には、「自分の生活空間を脅かされた」「自分の家なのに指示される！もう来なくていい！」と看護師を拒否してしまい、その後に介入できなくなってしまう人もいます。

看護師としては、生活の質や症状の改善のために必要な「やるべきこと」はたくさん浮かんでくると思いますが、それをぐっとこらえた方がいいこともあります。療養者の様子を見て、長期的な視点で考えて受け入れてくれるタイミングが来るのを待ちましょう。

