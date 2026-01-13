東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「お天気メモ」です。12日までの3連休は全国的に冬の嵐となり、日本海側では大雪となりました。福岡でも平地で雪の降った所がありましたが、大雪とはなりませんでした。同じ日本海側の地域で、雪の降る量にこれほど差が出るのはなぜなのでしょうか。



そこで、今回の「お天気メモ」はこちらです。



『福岡が日本海側でも雪が少ない理由とは』



そもそもなぜ、日本海側の地域は雪が多く降るのかといいますと、冬は北西から冷たい風が吹くからです。この冷たい風が日本海を渡る際に雪雲が発生します。





より詳しく説明します。この地図を横から見てみますと、中国大陸から冷たい季節風が日本列島に向かって吹いてきます。日本に向かう途中に日本海を渡るのですが、流れ込む冷たい空気より日本海の方が暖かいので、海面から水蒸気が発生します。この水蒸気が、雪雲の原料です。日本列島に到達する間にどんどん水蒸気をもらうことで雪雲が発達して、日本海側で雪が降るんです。ここで大事なことは、どれだけ水蒸気をもらうことができるか。言い換えれば、どれだけ冬の季節風が海上に長くいることができるかということです。北西の季節風が吹くと、東北から山陰にかけては海上を渡る距離が長いため、水蒸気をたくさんもらい雪雲が発達します。一方で、福岡は北西の風だと、朝鮮半島が北西側にあるので海上を渡る距離が短く、多くの水蒸気をもらえないため、雪雲が発達できないんです。これが日本海側の地域であるのに、福岡は雪が少ない理由です。ちなみに北西の風ではなく西の風が吹くと、福岡でも大雪となる可能性が出てきます。福岡で雪が降るのかどうかは、風に注目です。