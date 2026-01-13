欧州株 小安い、仏ＣＡＣ指数では建設関連株売られる
東京時間18:58現在
英ＦＴＳＥ100 10141.15（+0.45 +0.00%）
独ＤＡＸ 25374.33（-31.01 -0.12%）
仏ＣＡＣ40 8333.06（-25.70 -0.31%）
スイスＳＭＩ 13358.71（-68.27 -0.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49741.00（-68.00 -0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7007.50（-9.00 -0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25905.25（-51.50 -0.20%）
