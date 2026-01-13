欧州株　小安い、仏ＣＡＣ指数では建設関連株売られる
東京時間18:58現在
英ＦＴＳＥ100　 10141.15（+0.45　+0.00%）
独ＤＡＸ　　25374.33（-31.01　-0.12%）
仏ＣＡＣ40　 8333.06（-25.70　-0.31%）
スイスＳＭＩ　 13358.71（-68.27　-0.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49741.00（-68.00　-0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　7007.50（-9.00　-0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25905.25（-51.50　-0.20%）