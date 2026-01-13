中川翔子が20年前の成人式で着た晴れ着姿を自身のInstagramに公開している。

1月12日の成人の日にちなみ、成人式の写真をアップした中川。新成人への祝福の言葉とともに、「成人式の写真でてきた！マミタス様っ ピンクの振袖でしたなつかしい」「ついこの間のようだ まだまだ成人って信じられない！と思ってた」「大人って子供のつづき と思ったの覚えてる」と2017年に急逝した愛猫のマミタスを抱えて撮影した着物姿を振り返る。

あれから20年が経ち、中川は「この時の倍生きてしまった、人生って短いなぁ」「最近すごく思います」「授乳で夜中起きたり眠れなかったりするからか最近夜中ずっと考えちゃう」「人生って短いし」「あの時ああすればよかったもっとこうすればよかったって」と双子が生まれた現在の視点を綴りながら、「でも20代からたくさんのひとに出会えて」「いっぱい夢が叶ったなぁ」「いっぱい失敗したり悩んだり」「でもやっと振り返っていろいろ思うけど」「この人生で良かった！と思えるようにこれからも旅はつづく」「大人って楽しそう！と思ってもらえる背中でありたい」とポジティブな心境を語る。

最後に中川は「みなさん成人式の頃どんなこと考えてましたか？」「どんな大人時代になりましたか？」「大人、たのしいよね！」「双子たちが成人の日も元気でいなきゃ」「綺麗なお母さんになりたいからがんばろーっと！」と来たる20年後の成人式を楽しみにしているようだった。

コメントには「全然変わってない！綺麗」「しょこたんママになっても綺麗だしかわいいし今も私の推しですー！」「素敵な振袖」「昔も今も可愛い！」といった声が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）