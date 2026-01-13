山形市はＬＩＮＥで子育てに関する相談ができるサービスについて、きょうから生成ＡＩを活用した実証実験を始めました。

【写真を見る】LINEで子育ての相談→AIが24時間体制で回答 山形市の子育て相談サービス 生成AIを活用した実証実験

これにより２４時間体制で相談に対する回答が得られるようになります。

山形市ではＬＩＮＥを使って子育て世帯や子ども、妊婦からの相談を受け付けるサービス「おやこよりそいチャットやまがた」を２０２２年度から導入しています。

このサービスでは山形市に在住・勤務する人などを対象に、ＬＩＮＥ上で子育てに関する悩みや困りごとといった相談に社会福祉士や保健師などの相談員が無料で応じるもので、利用者の累計は４０００人以上にのぼります。

山形市こども未来部 子ども家庭センター 大類一輝 主任「（相談に対して）平日の９時～午後６時に有人で返事をしていた。今回、ＡＩの機能を導入することによってＡＩの返事が２４時間３６５日、いつでもタイムリーに返事ができる機能が追加になった」

このサービスではこれまでも２４時間体制で相談を受け付けていましたが、相談員による返事は平日の決まった時間に限られていました。

今回、生成ＡＩを導入することでいつでも・迅速に支援に関する情報提供を受けられるようになったということです。

山形市こども未来部 子ども家庭センター 大類一輝 主任「子育てをしていると受付時間外や夜間にも相談したいこともある。みなさんの利便性がよくなったのかなと」

■緊急性の高い情報は相談員が対応

市に寄せられる相談の中には児童虐待といった緊急性の高い情報も。

今回の実証実験では、相談員と生成ＡＩのどちらに相談するかを選ぶことができ、緊急性の高い相談に関しては昼夜を問わず、相談員が対応するということです。

山形市こども未来部 子ども家庭センター 大類一輝 主任「有人対応やＡＩ（対応）を選んでいただいて、ご自身で相談しやすいような機能になっている。子育てにまつわる相談をチャットに相談し困っている人の助けになれば」

生成ＡＩを活用した今回の実証実験は、ことし３月まで行われます。